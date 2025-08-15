Un'opportunità per il turismo e per chi svolge attività ciclistica". Con queste parole il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha presentato il ponte ciclopedonale sul Cesano, inaugurato oggi pomeriggio, che collega i Comuni di Senigallia (Ancona) e Mondolfo (Pesaro Urbino).

"Presto diventerà un simbolo. – ha aggiunto l'assessore regionale ai Trasporti, Francesco Baldelli – Fa parte delle infrastrutture con cui venderemo il cicloturismo in giro per l'Europa. Già la prossima primavera c'è in programma un evento di natura europea sul bike, da salute e benessere, fino allo sport e ai mezzi tecnici necessari per percorrere il reticolo delle ciclovie che secondo il Piano infrastrutture dovranno raggiungere anche l'interno".