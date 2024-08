Sul ciglio della strada un mazzo di fiori bianchi per Sara Ragni e Marco Torcianti, 36 anni lei e 47 lui, sposati da otto mesi, travolti da un’auto mentre erano in bici martedì lungo la statale 16 a Senigallia. Alla guida c’era un ragazzo neopatentato di 19 anni indagato per duplice omicidio stradale, al quale la Polizia ha sequestrato il cellulare per capire se sia proprio legata al telefono una distrazione fatale costata la vita ai due ciclisti i cui funerali si terranno sabato alle 15,30 nella chiesa di Sant’Antonio Martire a Polverigi, dove la coppia abitava. Sul palo lungo la strada dove è avvenuta la tragedia anche delle rose, un gesto gentile di Tonino Bernacconi, primario della Terapia Intensiva dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, appassionato ciclista, che sui social aveva dato appuntamento proprio per la mattinata di Ferragosto ad altri ciclisti per fare fronte comune e riportare l’attenzione sulla sicurezza stradale.