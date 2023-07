POTENZA PICENA – Scontro tra una moto e una bicicletta questa mattina a Porto Potenza lungo la Statale adriatica. Ad avere la peggio il ciclista trasportato in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Ferito in modo non grave anche l’uomo in sella alla moto.