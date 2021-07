Da martedì prossimo 20 luglio sarà possibile presentare le domande finalizzate all’aggiornamento della graduatoria vigente per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (case popolari) nel comune di Ancona.

Il Decreto legge “Semplificazione e innovazione digitale” n. 76/2020 ha reso obbligatorio dal 28 febbraio 2021 adottare la procedura telematica tramite l’autenticazione SPID-CIE per tutti i procedimenti che riguardano la Pubblica Amministrazione.

In questi mesi la Direzione Politiche Sociali e la Direzione Informatica hanno lavorato in stretta sinergia per attivare la piattaforma per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno essere presentate esclusivamente online dalle ore 18:00 del 20 luglio 2021 alle ore 24:00 del 18 ottobre 2021 sul sito dell’Ente:

https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ERP

Gli uffici sono a disposizione degli interessati per fornire le informazioni necessarie ed il supporto tecnico per la compilazione.

Chi ha partecipato all’Avviso pubblico n. 10 del 03/03/2014 e non ha prodotto aggiornamenti a seguito degli Avvisi Pubblici n. 7 del 15/02/2016 e n. 44 del 05/10/2017 deve ripresentare la domanda altrimenti decade dal diritto di permanenza nella graduatoria.

Il richiedente è tenuto a presentare domanda di aggiornamento nel caso in cui siano intervenuti mutamenti delle condizioni soggettive e/o oggettive del proprio nucleo familiare che possano comportare una variazione dei punteggi già attribuiti.

“Il tema della casa – sottolinea l’Assessore alle Politiche abitative, Emma Capogrossi – assume un ruolo centrale in qualsiasi percorso di autonomia ed autodeterminazione. Con l’uscita dell’avviso pubblico volto all’aggiornamento della graduatoria, l’Amministrazione comunale intende dare risposta ad uno dei bisogni primari delle fasce più deboli, tenendo conto dell’evoluzione dei bisogni espressi dalla cittadinanza”.

Dove chiedere informazioni

Presso gli uffici della Direzione Politiche Sociali – Politiche per la casa, contattando i seguenti numeri:

071 222.2409/2407/2414

Presso la Direzione Politiche Sociali, Viale della Vittoria n. 37 – previo appuntamento da concordare telefonicamente, nei giorni di:

– martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

– giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00