GENGA – Era uscito nel tardo pomeriggio per un’escursione solitaria, ma non era riuscito a fare ritorno a casa in serata, preoccupando la sua compagna che ha lanciato l’allarme. Un uomo di 52 anni di Arcevia è stato ritrovato in buone condizioni di salute dopo essere rimasto disperso nella Grotta del Fiume a Genga, in provincia di Ancona. Le ricerche dell’escursionista sono iniziate alle 21 e hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco con le unità Saf (Speleo alpino fluviali) e il Soccorso alpino. Dopo alcune ore di ricerche, l’uomo è stato finalmente individuato in tarda serata. Nonostante la disavventura e l’orientamento perso all’interno della grotta, è stato ritrovato in buone condizioni di salute.