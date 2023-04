ANCONA – Nella serata di ieri, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” presso il quartiere del Piano San Lazzaro, coordinata dal Questore di Ancona su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia di Stato ha effettuato mirati controlli interforze finalizzati ad assicurare il mantenimento dell’ordine e sicurezza nel suddetto quartiere.

Ad un cittadino italiano è stato contestata una violazione relativamente alle sostanze stupefacenti. Inoltre, in Corso Carlo Alberto, la Squadra Volante della Questura, é intervenuta per la presenza di una persona molesta che infastidiva i passanti. Gli Agenti, intervenuti sul posto identificavano il soggetto, un cittadino straniero di 28 anni, il quale, in considerazione al suo stato palese di alterazione da sostanze alcooliche, é stato sanzionato.

Sono stati effettuati anche controlli amministrativi ad opera della Squadra amministrativa di sicurezza della Questura, unitamente a personale dell’ufficio commercio della Polizia locale di Ancona. In particolare, in un esercizio di vicinato con vendita di frutta e verdura sono state rilevate alcune violazioni di carattere amministrativo. L’esercizio non aveva esposto il cartello degli orari e non teneva esposti i prezzi dei prodotti in vendita: il titolare è stato così sanzionato per un ammontare di 2000 euro.