MACERATA – Tramite sms e chiamate a voce fraudolente, con un meccanismo chiamato ‘smishing/vishing’, una 28enne del Maceratese sarebbe riuscita a farsi accreditare indebitamente un bonifico da 12mila euro su un proprio conto da una società sportiva del Nord Italia.

Lo ha scoperto la Polizia di Stato, Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale e delle Comunicazioni di Macerata: in pratica sms e chiamate a voce in apparenza provenienti da un istituto di credito, erano finalizzate ad ottenere le credenziali di accesso all’home banking della vittima, con cui poi trasferire capitali su un proprio conto postale.



L’indagine era partita nei giorni scorsi dopo la segnalazione del direttore di un Ufficio Postale della provincia di Macerata insospettito dall’accredito da parte di una società del nord Italia di circa 12mila euro su un conto postale aperto solo poche ore prima, e dalla contestuale richiesta della titolare, recatasi allo sportello, di ritirarne una cospicua parte in contanti. Gli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, sono arrivati sul posto per procedere all’identificazione delle persone coinvolte. Con rapidi accertamenti è stata individuata la presunta autrice del fatto.

Su disposizione della Procura di Macerata il conto corrente postale è stato bloccato e sequestrato in via preventiva, e la titolare del conto denunciata all’Autorità Giudiziaria per truffa.