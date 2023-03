E’ stato programmato il 23 marzo un sopralluogo da parte di una delegazione della Commissione alle gallerie dell’Autostrada A14 Marche e Abruzzo, Direzione di Tronco Pescara per constatare lo stato dei lavori in corso nei tratti interessati da cantieri.

Lo comunica in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera e Commissario Regionale di Forza Italia per le Marche, Francesco Battistoni, che parteciperà all’ispezione per constatare l’avanzamento degli interventi.

Focus sul tratto San Benedetto del Tronto – Grottammare, per il quale Aspi avrebbe in programma alcune soluzioni per la viabilità e la sicurezza nel tratto della Galleria Castello di Grottammare, teatro di numerosi incidenti.