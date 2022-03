ANCONA – Serata da dimenticare per le marchigiane nel turno infrasettimanale del girone B della Lega Pro. Tre sconfitte su tre il bilancio assolutamente negativo.

Virtus Entella-Ancona Matelica 2-0

L’Ancona Matelica allunga una mini striscia di risultati sfavorevoli con il ko sul sintetico di Chiavari. L’Entella vince 2-0 grazie alle reti di Merkaj alla fine del primo tempo e di Palmieri a inizio secondo tempo. Alle spalle dei dorici il Gubbio insidia il sesto posto.

Fermana-Teramo 0-1

La Fermana cade in casa contro il Teramo in uno scontro diretto per la salvezza. Un gol di Bernardotto in avvio di ripresa condanna i canarini alla resa dopo due vittorie consecutive.

Reggiana-Vis Pesaro 3-1

Non ha potuto nulla la Vis Pesaro al cospetto della Reggiana ancora alla caccia del Modena capolista. Per i padroni di casa le reti di Lanini, Arroghini e Guglielmotti. In mezzo il temporaneo pareggio della squadra di Banchini con Tonso.