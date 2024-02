SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi in un’azienda di prodotti ortofrutticoli a Porto d’Ascoli, in via Pomezia. Un’operaia di 40 anni ha subito gravi lesioni alla mano amputandosi due dita mentre stava utilizzando un macchinario.



Arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in zona Ragnola. Portata all’ospedale regionale di Torrette, la donna sarà sottoposta a un delicato intervento di ricostruzione della mano.



Si tratta del secondo incidente simile nel giro di pochi mesi nello stesso stabilimento, l’ultimo episodio risale a ottobre 2023.