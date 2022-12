Nuovo incidente mortale lungo il tratto autostradale piceno della A14. E’ successo intorno alle 16:00 sulla corsia sud, nel territorio comunale di Grottammare, dove c’è uno dei tanti restringimenti dovuti ai lavori in corso.

A tamponarsi sono stati due mezzi pesanti, uno dei quali era in coda sulla corsia di marcia: uno dei due autisti ha perso la vita. I soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili, per lui non c’era più niente da fare.

La Polizia Autostradale di Porto San Giorgio ha provveduto ai rilievi e a disciplinare la circolazione, andata in tilt. “Società Autostrade” ha chiuso la corsia sud dal km 301.8, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano code di 3 km in direzione Pescara e di 5 km in direzione Ancona. A chi proviene da nord, si consiglia l’uscita di Grottammare e proseguire sulla Statale Adriatica per rientrare in A14 a San Benedetto.