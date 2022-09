ANCONA – Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella sua città, Tolentino. La moto sulla quale si trovava in sella si è scontrata con un furgone. L’uomo dopo l’impatto è finito a terra ed è stato soccorso dal 118. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza, in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia Locale.