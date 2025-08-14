PORTO SANT’ELPIDIO – È fuori pericolo il bambino di circa dieci anni caduto oggi pomeriggio dalla finestra di un appartamento a Porto Sant’Elpidio (Fermo). Il piccolo, che ha riportato alcune contusioni e una possibile frattura a una gamba, è rimasto sempre cosciente, riuscendo così a rassicurare in parte i familiari.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo si sarebbe sporto nel tentativo di recuperare un pallone, precipitando per oltre due metri e finendo sul terrazzo dell’appartamento sottostante. In quel momento, però, nell’abitazione non c’era nessuno e i soccorritori non potevano accedervi.

Si è quindi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che con l’autoscala hanno raggiunto il bambino, lo hanno imbracato e messo in sicurezza, affidandolo poi alle cure del personale del 118.