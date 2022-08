ANCONA – Furti in casa nel periodo di Ferragosto, i consigli della Polizia per evitarli. Una lista di accorgimenti nonostante non sia in corso un aumento di episodi negli ultimi tre mesi. Spiccano i consigli legati ai social network, la vera novità dei tempi moderni.

Banalmente ricordarsi, prima di uscire di casa, di assicurare che tutti gli infissi e la porta d’ingresso siano ben chiusi. Fortemente consigliata l’installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto, da attivare e verificarne la corretta funzionalità prima di allontanarsi. Non lasciare nelle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore e se non vi sono alternative, cercare di nascondere i preziosi in punti diversi della casa e fotografarli per la ricerca in caso di sottrazione.

Oggi, oltre alle classiche difese passive, l’avvento dei social network ci spinge a chiedere una prudenza in più. È infatti opportuno evitare di condividere e pubblicare foto, storie, commenti e programmi di viaggio, le mete, le date di rientro e ogni altra notizia per agevolare intrusioni. Social che tuttavia possono anche diventare alleati se utilizzati nel modo corretto. Consigliato creare una chat coi vicini in cui aggiornarsi in tempo reale, coordinare eventuali sorveglianze, mettersi d’accordo sul ritiro quotidiano della posta, potenziale indizio di assenza. Ai vicini si chiede inoltre di fare attenzione a rumori sospetti o eventuali persone sconosciute che si aggirino nella zona.

Innovative app, infine, consentono di creare connessioni da remoto tra smartphone e la propria abitazione. La domotica consente di accendere e spegnere luci in casa, così da depistare eventuali malintenzionati o addirittura di rispondere al citofono direttamente dal cellulare.