ANCONA – Nel weekend di Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona svolgeranno un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire ai cittadini della provincia un fine settimana all’insegna della sicurezza. In quest’ottica, il Prefetto di Ancona ha incontrato stamane, presso la sede del Comando Provinciale, i carabinieri che saranno impegnati nei servizi preventivi, ai quali ha manifestato apprezzamento per il costante impegno e lavoro svolto.

Sul campo verranno dispiegate pattuglie che intensificheranno il dispositivo di prevenzione con controlli lungo le principali vie di comunicazione che conducono alle località balneari e turistiche della provincia. Prevenzione in primis, specie quella stradale: verranno verificate le condotte di guida, con l’utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di blocco istituiti in tutta la giurisdizione. Verranno dispensati consigli agli automobilisti con il fine di rammentare loro le principali norme di prevenzione.

L’attività di prossimità nei centri storici verrà, invece, assicurata dalle pattuglie a piedi, impegnate soprattutto per evitare raggiri in danno delle persone anziane. Sotto la lente di ingrandimento, infine, anche condomini e abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari o per gite fuori provincia. Verrà contestualmente eseguita una serrata vigilanza attiva nei complessi industriali per prevenire i furti.

Da una parte l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio e dall’altra l’auspicata collaborazione dei cittadini, invitati a svolgere il ruolo di “vedette” e segnalare qualsiasi movimento sospetto.