MILANO – Sono stati cancellati tutti i permessi premio a Salvatore Parolisi, l’ex caporalmaggiore in servizio ad Ascoli Piceno, condannato per l’omicidio della moglie, Melania Rea.



Il tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato all’ex militare tutti i 15 permessi concessi fino ad ottobre.



Parolisi durante la sua prima uscita dal carcere aveva detto in un’intervista rilasciata alla trasmissione RAI Chi l’ha visto di essere stato condannato ingiustamente a 20 anni per il delitto della moglie, avvenuto nel 2011 e aveva riservato parole dure sia alla moglie morta tragicamente che all’amante di allora, al centro del caso.



Secondo il tribunale l’uomo non avrebbe compreso il significato della condanna svalutando il processo e il reinserimento, da qui la revoca di tutti i permessi già accordati