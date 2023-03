FERMO – ancora maltrattamenti sulle donne, scatta il codice rosso nel fermano, diversi i casi denunciati per maltrattamenti in famiglia.

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Pedaso hanno identificato e denunciato per maltrattamenti un uomo della Provincia di Ascoli, che da diversi mesi maltrattava e vessava anche psicologicamente una donna, arrivando finanche a malmenarla.

A Montegranaro i Carabinieri hanno denunciato per maltrattamenti un giovane straniero che da mesi assumeva comportamenti aggressivi e molesti nei confronti della compagna, culminati in un’aggressione fisica che richiedeva l’intervento dei militari nonché dei sanitari del 118.

A Fermo, i militari della locale Stazione hanno invece indagato a seguito di denuncia presentata da una residente, individuando e denunciando per minaccia, lesioni e violenza privata un uomo, ex marito e convivente della donna: l’uomo dopo aver accompagnato la figlia minore a casa dell’ex moglie, per futili motivi aggrediva la donna nell’androne condominiale stringendole il collo, minacciandola di percosse. Anche in questo caso intervento dei militari e dei sanitari.