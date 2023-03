URBISAGLIA – Sbanda con l’auto e finisce in un fosso. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 78 a Urbisaglia. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat Punto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nel fosso a lato della carreggiata. Gravi fin da subito sono apparse le sue condizioni ai primi soccorritori che hanno immediatamente allertato Icaro. L’uomo è stato trasportato in codice rosso a Torrette con l’eliambulanza.