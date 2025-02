ANCONA – Una donna di 82 anni è stata trovata morta, questa mattina, in via Cipolloni, ad Ancona, nel quartiere delle Palombare. Era originaria di Novara e viveva con il figlio, disabile al 100%. Il decesso risalirebbe a martedì ed è avvenuto per cause naturali. A dare l’allarme è stata una figlia dell’anziana che da due giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre.



Abitando fuori regione ha avvisato dei conoscenti per andare a controllare e sono stati allertati anche i servizi sociali del Comune. La porta era chiusa dall’interno e nessuno rispondeva al campanello. Sul posto sono arrivati il 118, la polizia e i vigili del fuoco. Erano le 12.30. Sono stati i pompieri ad aprire un varco, entrando dal balcone. Hanno trovato l’anziana a terra, in cucina. In casa c’era anche il figlio, ancora vivo e in buona salute. Per precauzione è stato portato in ospedale per controlli, accompagnato dai servizi sociali. Poi è stato affidato alla sorella che nel frattempo è arrivata in città”