ANCONA – Rinforzo in attacco per l’Ancona di mister Agenore Maurizi. E’ ufficiale l’ingaggio dell’attaccante Lorenzo Babbi, classe 2000, punta centrale di 192 cm proveniente dal San Marino.

Babbi è un centravanti strutturato, rapido e dotato di un innato senso del gol. Vanta già esperienze significative tra Serie D e Serie C, avendo indossato le maglie di Imolese, Forlì, Lucchese, Olbia e Piacenza.

In questa prima parte di stagione Babbi ha realizzato una rete con il San Marino, avversario già affrontato al Del Conero, distinguendosi come uno dei profili più interessanti del girone per continuità e maturità tattica.

Con il suo arrivo, l’Ancona aggiunge qualità e profondità al reparto offensivo, inserendo una punta moderna, generosa nel gioco di squadra e abile in area di rigore.