PESARO – I dati aggiornati al 31 ottobre 2025 sulla popolazione presente nelle carceri marchigiane dipingono un chiaro scenario di sovraffollamento in tutti gli istituti della regione.

Ad esporli a Pesaro, questa mattina, è stato Giancarlo Giulianelli, garante regionale dei diritti dei detenuti. “La casa circondariale di Pesaro risulta quella con il maggior sovraffollamento, parliamo del 60% in più, per un totale di 246 detenuti rispetto ai 156 previsti. – afferma Giulianelli -. A Montacuto di Ancona abbiamo una popolazione di 334 unità su una capienza di 256, con un sovraffollamento pari al 30,5%. Ad Ancona-Barcaglione abbiamo 113 detenuti su una capienza di 100, quindi il 13% in più. Ad Ascoli, presso Marino del Tronto, abbiamo 147 detenuti su una capienza di 103, quindi il 42,7% in più, a Fermo sono 58 detenuti su una capienza di 43 (34 35% di detenuti in più). A Fossombrone ne abbiamo 89 su 156 ma il dato è sbagliato, perché l’ala considerata non è ancora utilizzabile e quindi la capienza reale al momento è della metà”.