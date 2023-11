MAIOLATI SPONTINI – Attimi di paura questa mattina intorno alle 8 di fronte al polo scolastico dell’Istituto comprensivo Carlo Urbani a Moie. Un bambino di 10 anni è stato investito in via Venezia mentre attraversa la strada per entrare a scuola. Il bimbo, che al momento dell’impatto sembra si trovasse sulle strisce pedonali, è stato colpito da una Dacia Sondero, l’autista avrebbe riferito di non averlo visto a causa dei riflessi del sole.



Subito soccorso da genitori e insegnanti il bambino è rimasto sempre cosciente ma nell’impatto ha battuto la testa, da qui la richiesta da parte dei sanitari sul posto dell’eliambulanza. Il piccolo trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette è stato poi trasferito all’ospedale Salesi per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.