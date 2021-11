l progetto FAMI2219, finanziato dal Ministero dell’Interno e dall’Unione Europea, è l’unico nelle Marche e tra i pochi in Italia, ad essere dedicato specificatamente alla salute ed, in particolare, alla salute mentale di migranti forzati e ai minori stranieri non accompagnati.

Nel contesto del FAMI2219 è stato possibile applicare, in modo innovativo, percorsi di accoglienza virtuosi ed efficaci, che i protagonisti del progetto ci racconteranno in una trasmissione speciale in onda oggi alle 15 sul canale 12 di ÈTv Marche

“PRATICHE DI CURA IN UN MONDO DISEGUALE”

Partecipano:

Patrizia Carletti , Responsabile del progetto Fami2219, Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute/ARS Marche

Paolo Pedrolli, Responsabile Asur Marche per il progetto Fami2219, Coordinamento DSM Asur Marche

Alessandro Fulimeni, Responsabile per i progetti SAI, Nuova Ricerca Agenzia Res

Alessandro Metz responsabile Nuova Ricerca Agenzia Res per il progetto FAMI2219, armatore nave Mare Jonio – Mediterranea Saving Humans

Appuntamento oggi sabato 13 novembre alle ore 15:00 su ÈTV Marche (Canale 12 del digitale terrestre) ed in streaming sul sito www.etvmarche.it