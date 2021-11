ANCONA – Perde il controllo dell’auto, distrugge una serie di paletti a bordo strada e un quadro elettrico e alla fine si schianta contro la pensilina del bus. E’ successo ieri notte, attorno a mezzanotte e trenta in via Maggini ad Ancona, non lontano dall’ospedale Ville Igea.

Al volante c’era una 37enne soccorsa dall’automedica e dalla Croce Gialla anconetana. Sul posto anche la Polizia Stradale. La donna era in stato confusionale all’arrivo dei sanitari: è stata portata in ospedale in ambulanza con un codice di media gravità. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.