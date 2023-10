CIVITANOVA MARCHE – Un 24enne residente a Macerata utilizzava una stanza di un Bed&Breakfast in centro a Civitanova Marche, all’insaputa dei proprietari estranei ai fatti, come base di stoccaggio per l’attività di spaccio di droga.

Dopo numerose segnalazioni dei residenti che lamentavano un continuo via vai di persone dal B&B, i carabinieri della Stazione di Civitanova Marche hanno fatto irruzione e hanno sorpreso il giovane in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, diversi bilancini di precisione, oltre a vario materiale per confezionare e vendere dosi.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, occultati in un armadio, 15 panetti e 9 cilindri di hascish, per un totale di 2,5 chilogrammi di stupefacente, oltre a circa 10 grammi di marijuana ed alcuni semi di cannabis.

È stato arrestato, dopo aver tentato invano una fuga. Oggi l’udienza di convalida.