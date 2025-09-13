PESARO – Divampa un incendio in un capanno agricolo, vigili del fuoco al lavoro nella notte nella strada di Valcelli (Pesaro) per estinguere il rogo. L’intervento è scattato poco prima dell’1. La squadra di Pesaro, giunta sul posto con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante. Nell’incendio sono rimasti coinvolti diversi macchinari agricoli e alcuni animali da cortile. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa quattro ore di lavoro.