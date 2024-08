Una tragedia senza senso quella che si è consumata nella tarda mattinata intorno alle 11.30 a Senigallia, due ciclisti, Marco Torcianti, 47 anni, e Sara Ragni, 36, marito e moglie, hanno perso la vita, uccisi sul colpo nell’impatto con un’autovettura che ha invaso la loro corsia di marcia.

I due stavano viaggiando lungo la statale adriatica in direzione sud da Marzocca verso Senigallia quando all’altezza della rotatoria del Ciarnin, sono stati travolti da una Opel Corsa che viaggiava nell’altra corsia verso nord Alla guida dell’auto un giovane di Milano di 19 anni (neopatentato), accanto a lui la fidanzata. Ancora tutte da chiarire le cause di quella manovra improvvisa del giovane che ha invaso la corsia di marcia opposta. Oltre ai due ciclisti, il giovane ha urtato un’altra autovettura, da qui è scaturita una carambola. Oltre alle due bici sono 4 autovetture coinvolte nell’incidente, tutte ora poste sotto sequestro, quattro anche le persone ferite, tra loro un bambino, nessuno in modo grave. Anche il ragazzo alla guida dell’auto è stato portato in ospedale al pronto soccorso di Ancona in stato di choc. Per lui potrebbe arrivare nelle prossime ore l’accusa di omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di senigallia che si sta occupando di ricostruire la dinamica del sinistro. Difficile inizialmente anche stabilire l’identità dei due ciclisti, con loro solo una borraccia e un cellulare. Ed è stata proprio la chiamata sul telefonino di un amico che cercava Marco e Sara a fornire le loro generalità a un agente. Una notizia tremenda che presto di è diffusa anche sui social tra gli appassionati di ciclismo della zona e nella loro comunità.



I due giovani, entrambi della provincia di Ancona, si erano sposati da appena 8 mesi e si erano da poco trasferiti da Agugliano a Camerata Picena.

Tra le tante passioni che li univano quella appunto per la bicicletta, nell’ambiente dei ciclisti erano volti noti, un post sulla pagina facebook del team cingolani che loro frequentavano li ricorda postando la loro foto insieme sorridenti e felici.