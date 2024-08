ANCONA – A seguito dell’avvenuta comunicazione di un caso importato accertato di Chikungunya, malattia infettiva trasmessa dalle zanzare del genere Aedes, contratta da un cittadino con residenza ad Ancona in Via San Gaspare (zona Brecce Bianche), come da prassi la Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha informato il Sindaco Daniele Silvetti della necessità di effettuare un duplice intervento consecutivo di disinfestazione nella zona di abitazione del paziente.

L’intervento sarà esteso anche a Via Matteotti e vie limitrofe, nel centro città, per via di un pernottamento che l’uomo ha effettuato alla fine del mese scorso presso abitazione in tale via, e sarà eseguito da una ditta specializzata incaricata dal Comune che opererà entro un raggio di circa 200 metri, a partire dalla mezzanotte di oggi con replica nella stessa fascia oraria domani (mercoledì 14 agosto).

La disinfestazione verrà effettuata con un pick up attrezzato mediante sistema a spruzzo e interesserà le aree aperte: strade, cortili, giardini, orti e altri spazi. La Protezione Civile ed il Comando P.L. nelle prossime ore informeranno a mezzo altoparlante e con contatto diretto la popolazione interessata delle precauzioni da adottare. E’ bassa peraltro la possibilità- riferisce AST- che si verifichino casi secondari.

Le vie interessate sono: In contiguità a Via Matteotti determinati tratti di Corso Garibaldi, Corso Mazzini, largo Curiel, Largo S. Cosma, Largo cappelli, Piazza Cavour, Piazza delle Erbe, Piazza Malatesta, Piazzale Martelli, Via ai Tre Cantoni, Via Elia, Via Calatafimi, Via Castelfidardo, Via Baldoni, Via Cardeto, Via Indipendenza, Via Matteotti, Via Goito, Via Marsala, Via Magenta, via Villarey, via Frediani, Via Volturno.

In contiguità a via San Gaspare, alcuni tratti della stessa, di Via Brecce Bianche, Via Sacripanti, Via Togliatti.

Nell’area interessata dall’irrorazione di prodotti disinfestanti adulticidi, per la popolazione interessata è opportuno:

· restare a casa durante il periodo di trattamento, con finestre e porte chiuse, in particolare nei confronti di bambini, donne in stato di gravidanza, anziani, persone con problemi respiratori o allergici ed in generale tutti i soggetti fragili, a scopo cautelativo, durante l’irrorazione del prodotto;

· trattenere all’interno delle abitazioni gli animali domestici che normalmente vengono lasciati in giardino per un periodo di almeno 8 ore successive al trattamento;

· non consumare i prodotti dell’orto e delle piante da frutto, qualora non possano essere protetti da teli impermeabili durante il trattamento

· rimuovere eventuali indumenti o biancheria esposti all’esterno;

· coprire adeguatamente i contenitori d’acqua non rimovibili.