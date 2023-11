SIROLO – Lo hanno aggredito in quattro e nei giorni scorsi i carabinieri di Numana hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria i giovani

maggiorenni, che si erano resi responsabili del gesto nei confronti di un giovane residente a Sirolo. Fatto che aveva destato particolare allarme sociale nella cittadina della Riviera del Conero.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il questore di Ancona, Cesare Capocasa ha disposto nei confronti dei giovani, su proposta del Comando dei carabinieri, quattro misure di prevenzione, avendo tutti i soggetti posto in essere una condotta ingiustificatamente violenta, per motivi futili. In particolare, sono stati emessi quattro fogli di via nei riguardi di altrettanti giovani tutti poco più che maggiorenni, residenti a Castelfidardo, i quali in relazione alle condotte poste in essere, gravemente lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica, sono stati invitati a rientrare nel comune di residenza e a non portarsi a Sirolo e Numana, rispettivamente per un anno- tre di loro- ed un quarto, già colpito da foglio di via anche da Ancona per fatti analoghi, per due anni, in considerazione della reiterazione di condotte violente.

Le misure sono state adottate dal questore, su istruttoria dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, valutate le personalità dei soggetti. “Continua l’impegno della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, volto a reprimere le condotte

criminali, ma soprattutto a cercare di prevenire la commissione di delitti, per rendere sempre più vivibile e sicura la nostra provincia”, il commento del Questore Capocasa.