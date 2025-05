Tour marchigiano per il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Lollobrigida, che dopo aver visitato un'azienda del fermano ha fatto tappa a Osimo, all'AMAP, l'Agenzia regionale per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca, La priorità per il Ministro è rimettere al centro la figura dell'agricoltore risorsa per la sicurezza alimentare e la custodia del territorio. Come? Garantendo innanzitutto un reddito.

Poi anche l'annuncio del Ministro sulla caccia: a breve la riforma della legge venatoria.