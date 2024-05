Aperigusto torna a Tolentino. Il tradizionale appuntamento con la storica iniziativa di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo è in programma sabato 18 maggio 2024 con una fitta proposta di degustazioni, con al centro la possibilità di assaporare aperitivi tipici realizzati con prodotti delle imprese artigiane del territorio.

All’edizione 2024 hanno aderito ben 21 attività commerciali, che presenteranno alla clientela gustose pietanze.

L’evento è promosso all’interno della Notte dei Musei e per l’occasione è stato creato un ampio calendario di eventi paralleli per arricchire la giornata. Partendo da piazza della Libertà, dove il Bar Zazzaretta ha organizzato un intrattenimento musicale per dare il via alla serata. Per conoscere meglio la città, ci saranno poi due visite gratuite con guida turistica abilitata – dalle ore 16 alle 18 e dalle 21.30 alle 22.30 – dal titolo Dal liberty di Interno Marche all’iconografia di San Nicola. La prenotazione per il tour è obbligatoria al numero 3477439960 (entro le 18 del 16 maggio). Alle 18.30, invece, alla Sala Circolo Cittadino del Palazzo San Gallo, il Segretario generale di Confartigianato Mc-Ap-Fm presenterà il libro L’Italia di mezzo – Comunità, territori e turismi: il ricavato delle vendite del volume è legato ad un progetto di sostegno a giovani imprenditori nel cratere. Alle 21.15, infine, alla biblioteca Ex Centrale Ponte del Diavolo, si parlerà di ritratto artistico con un incontro curato da Ilde Cipolletti, architetto e docente di Storia dell’Arte; qui, sarà possibile ammirare la mostra S-Guardi, a cura della fotografa Fiorella Sampaolo. Inoltre, i negozi del centro resteranno aperti per tutta la serata.

Aperigusto a Tolentino ha il patrocinio del Comune e vede la collaborazione dell’associazione Tolentino Arte & Cultura, di Tolentino Musei Civici, Marche Active Tourism, Tolentino Commercio Centro Storico, Interno Marche, Bar Zazzaretta.

Oggi, nella sede di Confartigianato, c’è stata la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Il Presidente del Direttivo territoriale di Confartigianato, Andrea Rilli, ha sottolineato quanto Aperigusto “voglia dare visibilità alle imprese locali e più in generale essere uno spazio di incontro per tutta la comunità e di crescita del nostro entroterra”.

Riccardo Golota, Responsabile settore Turismo, ha detto: “Ripartiamo con Aperigusto da Tolentino, riportando una manifestazione che mancava in città da novembre 2015. Questa comunità è stata colpita durante dal sisma e vogliamo rilanciare il format proprio da Tolentino, arricchendolo di contenuti in occasione della Notte dei Musei e facendolo diventare ottima occasione per fare turismo”.

Lucia Biagioli, Responsabile del settore Ristorazione e Accoglienza, ha evidenziato un grande entusiasmo verso Aperigusto, con più di venti locali “che hanno apprezzato l’idea di creare un circuito che abbraccia attività non solo del centro, ma si allarga a tutta la città con proposte estremamente originali. Ogni locale esprimerà così sé stesso con un menù particolare che risalterà le peculiarità della propria proposta attraverso i nostri prodotti tipici locali. Sarà, insomma, un’ulteriore vetrina per tutti”.

Fabiano Gobbi, Assessore alle Attività produttive e al Commercio del Comune di Tolentino, ha ringraziato Confartigianato “per la proficua sinergia con il Comune: Aperigusto è una tappa di un percorso di eventi che portiamo avanti con l’Associazione”.

Tutti i dettagli sulle 21 attività commerciali aderenti e le loro gustose proposte su: www.confartigianatoimprese.org.