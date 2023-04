CASTELFIDARDO – Pauroso schianto intorno alle 12.15 a Castelfidardo. Un’auto e uno scooter si sono scontrati nei pressi di uno ‘stop’ lungo via XXV Aprile, all’altezza con via Bramante, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, giunta sul luogo per effettuare i rilievi di rito. Lo scooterista, un 51enne, dopo l’impatto con l’auto, una Polo all’interno della quale viaggiavano due persone rimaste illese, è ripiombato sull’asfalto sbattendo nuovamente il viso e riportando un serio trauma facciale oltre a un trauma cranico commotivo.

Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce Verde, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Successiva anche la richiesta di intervento di Icaro, alzatosi in volo dalla piazzola di Torrette. Il centauro, trattato sul posto dall’équipe di Ancona Soccorso, è stato accompagnato fino all’eliambulanza e trasportato con un codice rosso al pronto soccorso del nosocomio regionale.

Le sue condizioni, seppur nella loro gravità, non destano per fortuna preoccupazioni. Inevitabili i disagi riportati alla circolazione.