Uil: dati allarmant nelle Marche: +44% di cassa integrazione nel 2024 sul 2023, rispetto a una media italiana del +21% e del Centro con un +12 %; tra gli under 30 la media di reddito è di 12 mila euro, -40% rispetto alla media degli altri lavoratori; nelle Marche poi si registra la più alta concentrazione di lavoro precario a livello nazionale; per quanto riguarda le donne, nella nostra Regione prendono il 30% in meno rispetto alla retribuzione media degli uomini; sul caso Beko l'azienda in Italia caccia gli impiegati mentre in Turchia li assume, "prima non servivano le braccia, ora non servono i cervelli italiani"; infine la pace fatta con Paolorossi e la donazione alla lega del filo d'oro