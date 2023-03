ANCONA – A giorni la Procura di Ancona formalizzerà la proroga delle indagini, la seconda, essendo trascorsi già 12 mesi dall’apertura del fascicolo, per la scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne romena, campionessa di tiro a segno, residente a Jesi, di cui si sono perse le tracce nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022, dopo una nottata in un casolare.

Stamattina la madre di Andreea è entrata in tribunale, ad Ancona, e si è diretta in Procura, per chiedere aggiornamenti.

Il fidanzato, Simone Gresti, 44 anni, già indagato per sequestro di persona, è indagato anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Secondo la sua difesa, accuse del tutto infondate: “La droga non è stata mai trovata – dice l’avvocato Emanuele Giuliani -, come del resto non trova fondamento nemmeno l’accusa di sequestro di persona, come ha sempre sostenuto il mio assistito”.