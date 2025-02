TRODICA DI MORROVALLE – Cade da un lucernario e precipita da un’altezza di circa cinque metri. Infortunio sul lavoro questa mattina poco dopo le 8 in un’azienda a Trodica di Morrovalle, in via Laurana, per un ingegnere di 41 anni che stava effettuando dei lavori di manutenzione. L’uomo lavora per una ditta abruzzese.

Il ferito è stato portato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.