MACERATA – Un 29enne pakistano, che bivaccava nella sala triage del Pronto soccorso di Macerata, ha opposto resistenza ai poliziotti delle Volanti che chiedevano di esibire i documenti e ha causato ad un agente lesioni guaribili in pochi giorni. Il fatto si è verificato ieri durante un intervento della polizia all’Ospedale Civile di Macerata dove era stata segnalata la presenza dell’uomo notato bivaccare al pronto soccorso da alcuni giorni dal personale sanitario.



L’uomo, identificato per un cittadino pakistano di anni 29, in Italia senza fissa dimora ma in regola con le norme riguardanti il soggiorno in quanto richiedente protezione internazionale, all’atto del controllo ha opposto resistenza. E’ stato poi accompagnato in Questura a Macerata per la sua esatta identificazione e denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.