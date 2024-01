CIVITANOVA – Il corpo, mummificato, trovato a terra, di fianco al letto della sua abitazione, morto da quattro o cinque mesi. È stato rinvenuto dai carabinieri ieri pomeriggio intorno alle 15 Renato Monteverde, 76 anni, noto a Civitanova per la sua grande passione per la fotografia e per la sua vita eccentrica e avventurosa.

A dare l’allarme e denunciarne la scomparsa i suoi familiari dopo non aver più avuto sue notizie. Capitava che per lunghi periodi Monteverde si allontanasse da casa per viaggiare ma il silenzio troppo prolungato ha preoccupato la sorella dell’uomo. I militari insieme ai vigili del fuoco sono entrati nella casa in cui l’uomo abitava in piazza Garibaldi, nei pressi di Porta Marina, ma che era stata dichiarata inagibile. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta. È stata disposta l’autopsia (al momento non è ancora stata fissata), che chiarirà l’epoca e le cause del decesso. Non ci sono elementi però che al momento fanno propendere per una morte violenta.