La Fondazione Regionale Arte nella Danza Città di Ancona vola all’estero e trionfa.

Un tripudio di emozioni domenica 9 novembre durante l’ Art & Dance Music Festival al Palatul National al Copiilor di Bucarest. Le allieve della F.R.A.D., Rebecca Paolini e Rebecca Rossi, hanno vinto il primo premio per tutte le variazioni di classico e gli assoli di contemporanea nella categoria pre-professionale.

Oltre a questo, la Fondazione porta nelle Marche anche il premio speciale per la coreografia ‘Nostalgia’, grazie all’assolo di Rebecca Rossi.

Ma non è finita qui.

Da pochissime ore, infatti, è apparsa sulle pagine social della scuola di danza anconetana, accreditata dal 2001 presso la Regione Marche per obbligo formativo, formazione superiore e formazione continua, la notizia che la Compagnia Vis Ballet, fondata e diretta da Eugenia Morosanu, è stata selezionata tra le compagnie che parteciperanno alla Biennale del Perù 2026.

Dopo i successi internazionali di Bucarest e New York, Debora Barontini ed Eleonora Brasili porteranno ancora la danza italiana alla ribalta del panorama mondiale grazie alla coreografia A FIREFLY! REMINDS ME OF MY CHILDHOOD (Trad. Una lucciola! Mi ricorda la mia infanzia) – coreografia di Debora Barontini.

“Quando la qualità e la coerenza pagano, i risultati sono questi”, così ha commenta Eugenia Morosanu, fondatrice e direttore artistico della F.R.A.D., queste due importanti traguardi. “Avere la pazienza e non essere influenzati dalle “mode” del momento, ma lavorare con disciplina e semplicità porta a grandi risultati. Sono orgogliosa, felice del mio lavoro, del nostro lavoro perchè qui si tratta di un lavoro eccezionale di tutti noi!” E chiude illustrando i prossimi appuntamenti:” Nel prossimo futuro due spettacoli: il 13 Dicembre al Teatro Cortesi di Sirolo con la Rassegna “Quarta Parete” e il 21 Dicembre al Teatro Tullio Giacone di Chiaravalle per lo spettacolo di Natale e poi…poi…sorpresa!”

La Fondazione Regionale Arte nella Danza città di Ancona nasce nel 1992.

È una scuola di danza che fin dalla sua nascita ha avuto una mission ben precisa:

– Promuovere e favorire l’interesse per l’arte del balletto e per tutte le forme di danza artisticamente riconosciute coinvolgendo i propri allievi in manifestazioni culturali, concerti e spettacoli di danza per favorire e far apprezzare a tutti la pratica del palcoscenico;

– Creare un ambiente artisticamente elevato in cui ciascuno possa migliorare ed esprimere al meglio le proprie doti;

– Creare un giovane gruppo di danzatori preparati a livello professionale a cui viene offerta la possibilità di esibirsi in prestigiosi spettacoli e Galà in Italia e all’estero. Nel 1992 nasce, infatti, la Compagnia VisBallet. www.artedanzaancona.it/visballet2021/la-compagnia

Attraverso numerosissime manifestazioni culturali, artistiche, spettacoli di danza e attività di beneficenza, la FRAD continua il suo lavoro di formazione del pubblico, e i suoi spettacoli sono presentati non soltanto nella Regione Marche, ma grazie all’alto livello artistico è spesso invitata a partecipare a varie attività di beneficenza anche all’estero.

La Fondazione continua a far conoscere al proprio pubblico l’arte della danza, abbinata spesso a iniziative collaterali, ad esempio l’interazione con la moda, il turismo e la tradizione.

Dal 2001 la FRAD è accreditata presso la Regione Marche con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 per OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE SUPERIORE E FORMAZIONE CONTINUA.

Da quel momento in poi la Fondazione Regionale Arte nella Danza città di Ancona organizza corsi professionali riconosciuti per danzatori e coreografi.