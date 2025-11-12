ANCONA – L’Ancona ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Luca Gerilli, classe 1993, ultima esperienza alla Romana (girone G di serie D) e centra il terzo posto con 61 punti, vincendo poi i playoff di girone. Riconfermato anche per l’annata successiva, segue la trasformazione del club in Atletico Lodigiani prima della separazione nel gennaio 2025 per motivazioni condivise. Ora l’approdo in biancorosso.

Torna a farsi sentire Curva Nord con un comunicato

“Sono passati tre mesi dal nostro ultimo comunicato, tre mesi in cui abbiamo a più riprese manifestato il nostro dissenso verso le figure di Polci, Brilli e Manciola. I motivi sono ormai noti a tutti, una cattiva gestione lo scorso anno, l’allontanamento di figure di garanzia e trasparenza come Gadda e Guerini e una totale mancanza di chiarezza in questo inizio di stagione. Per giunta non abbiamo digerito varie decisioni, come quella di non fare la presentazione davanti ai propri tifosi, scelta al quanto discutibile dove si è scelto l’io (evitarsi qualche fischio) al noi (cantare e incitare chi indosserà e difenderà il nostro cavaliere armato).

Non abbiamo digerito lo slogan della campagna abbonamenti “Chi ama c’era, c’è e ci sarà”, una chiara provocazione alla nostra scelta di boicottare la campagna abbonamenti in segno di mancanza di fiducia verso Polci & Company, come è stata una chiara provocazione prendere inutilmente posizione sui famigerati “atti vandalici” di Macerata non spiegando alcunché su quello che non era altro che un petardo che insieme a torce, striscioni, bandiere, tamburi e fumogeni sono la nostra essenza di espressione di fare il tifo.

Per queste ragioni il nostro augurio sarà sempre quello che queste tre figure escano definitivamente di scena.

Ma venendo ad oggi, o meglio a due settimane fa, la città apprende la notizia dell’entrata in società da parte di Alessandro Di Paolo, imprenditore romano su cui non abbiamo alcun tipo di pregiudizio, anzi gli auguriamo di fare il meglio e molto meglio del recente passato per l’Ancona, ma anche qui purtroppo non sappiamo in che termini sia entrato e quali siano le sue intenzioni e future progettazioni.

In tutto questo “marasma all’Anconetana” una nota più che positiva c’è: Maurizi e i suoi ragazzi che stanno dimostrando partita dopo partita di meritare la nostra fiducia, in quanto il nostro obbiettivo principale di stagione è quello di tornare dove meritiamo e di riprenderci ciò che ci è stato tolto: il professionismo. Come Curva Nord Ancona visto che siamo difronte di fatto ad una parte nuova della società e non vogliamo ostacolare a priori nessuno siamo disposti a fare un passo indietro in termini di contestazione per il bene dell’ambiente e della squadra a patto però che si faccia sin da subito chiarezza con una presentazione ufficiale di chi entra o è entrato in società e con quali progettazioni, una chiarezza come merita una mentalità professionistica in una piazza come Ancona.

Solo a quel punto allora possiamo fare quadrato ognuno nel proprio ruolo affinché possiamo riportare l’Ancona dove merita. Noi come “Curva” ci auspichiamo questa chiarezza aldilà dei risultati importantissimi sul campo, e resteremo sempre vigili su ogni situazione che riguarda la nostra amata Ancona. Infine chiudiamo chiamando a raccolta la città verso le prossime partite di campionato, domenica dopo domenica ci saranno tante battaglie da affrontare e saremo chiamati a lottare con la squadra, loro sul campo e noi sui gradoni con la forza dei nostri cori e con la passione nel cuore che ci contraddistingue”