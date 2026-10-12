PASSIGNANO SUL TRASIMENO – Dramma sulle strade umbre. Sono deceduti, infatti, i due giovani – 20 anni lei, 21 lui – coinvolti questa mattina in un terribile scontro tra l’auto sulla quale viaggiavano e un camion lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest, all’altezza di un restringimento di carreggiata. Sono entrambi originari delle Marche. In seguito all’incidente i due ragazzi erano stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Perugia, ma purtroppo nel pomeriggio è sopraggiunta la tremenda notizia. Lievemente ferito anche il conducente dell’autocarro. Oltre ai sanitari del 118, sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale dell’Anas. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione.