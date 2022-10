ARQUATA DEL TRONTO – Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno le ricerche di un giovane escursionista di 27 anni di San Benedetto del Tronto disperso da ieri pomeriggio. Il giovane si era recato in montagna per raccogliere funghi e castagne.

L’allarme è scattato quando non è tornato a casa ieri sera. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Al lavoro Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, Carabinieri e Forestali di Arquata del Tronto. Ieri sera è arrivato sul posto anche l’elicottero dell’Aeronautica Militare, che per ore ha scandagliato la zona dall’alto.

Sul posto anche unità cinofile del Soccorso Alpino e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, oltre a diverse unità cinofile. Per le ricerche dall’alto usati anche i droni.