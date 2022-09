POTENZA PICENA – Tragedia questa mattina a Potenza Picena (Macerata). Morta una donna di 87 anni, investita da un’auto lungo la strada statale 571 Helvia Recina. L’allarme è scattato poco dopo le 7. L’anziana stava attraversando la strada quando, per cause ancora in fase di accertamento, è finita sotto un’autovettura che transitava lungo la statale.



I sanitari del 118, immediatamente accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, l’anziana è infatti morta nell’impatto con il veicolo. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri di Potenza Picena per i rilievi del caso.