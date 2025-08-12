PESARO – È ufficialmente partita una nuova annata in casa Victoria Libertas: il 2025/2026 dei biancorossi ha preso il via domenica 10 agosto con le visite mediche sostenute presso Fisioclinics Pesaro agli ordini del dottor Piero Benelli, medico sociale e responsabile dello staff medico-sanitario.

Lunedì 11 agosto: in mattinata esami del sangue per tutti i giocatori presso l’Hotel Baia Flaminia. Il gruppo si è poi diretto alla Vitrifrigo Arena dove l’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda ha portato il saluto del Club biancorosso rivolgendo a tutto lo staff e ai giocatori il classico in bocca al lupo per il campionato.

Successivamente, lavoro in sala pesi e sul campo – sul parquet della palestra Nord – sotto la guida del preparatore Roberto Venerandi e del suo assistente Davide Tamburini, con parte tecnica affidata al capo allenatore Spiro Leka, al vice Giacomo Baioni e all’assistant Luca Pentucci per delle prime indicazioni anche a livello tattico che verranno sviluppate nel corso della preseason.

Attualmente impegnati al lavoro sul campo e in sala pesi i seguenti giocatori: Lorenzo Bucarelli, Matteo Imbrò, Matteo Tambone, Stefano Trucchetti, Nicolò Virginio, Alessandro Bertini, i ragazzi del Settore Giovanile Pietro Reginato, Noel Michelazzo, Eduardo Sakine e gli aggregati dal Bramante Pesaro Marco Panichi e Stefano Alesso Rodriguez (questi ultimi due aggregati per gli allenamenti della Prima Squadra per tutta la stagione). Per domani è previsto l’arrivo del baby del nostro settore giovanile David Cornis.

Ai box Quirino De Laurentiis e Octavio Maretto: il giocatore abruzzese sta proseguendo nel percorso di riatletizzazione dopo il fastidio alla pianta del piede sinistro accusato nel corso dell’estate e sta gradualmente tornando in condizione in vista di un prossimo rientro in gruppo programmato per la prossima settimana; l’argentino è rientrato dal Paese natale con un fastidio al piede destro e, pertanto per lui, lavoro differenziato e terapie in attesa di sapere quando potrà riprendere le attività agonistiche con il gruppo

Credit foto in primo piano: Andrea Sabattini