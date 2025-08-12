MONTALTO – Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, in collaborazione con l’Arpam e il Gruppo di Ascoli Piceno, ha sequestrato a Montalto delle Marche un’area di 5.500 m² adibita a deposito abusivo di rifiuti pericolosi e non, per un totale di oltre 51 tonnellate. Sulla stessa area erano presenti otto strutture edilizie completamente abusive



Tutte le strutture e l’area sono state sottoposte a sequestro e il titolare della ditta proprietaria è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per le ipotesi di reato inerenti alla “gestione di rifiuti non autorizzata”, oltreché per gli “interventi edilizi eseguiti in assenza del permesso di costruire”.