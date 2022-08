RECANATI – Grave incidente nella tarda serata di ieri a Recanati, in via Nazario Sauro poco dopo le 22. Coinvolti un’auto e uno scooter.

Per cause ancora in fase di accertamento l’autista dello scooter, un giovane di 22 anni, è finito sotto l’auto, rimanendo incastrato. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi, il ragazzo è stato portato a Torrette, dove si trova in prognosi riservata