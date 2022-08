ANCONA – Va a cena al ristorante e si dimentica la borsetta sulla sedia con dentro tre mila euro. E’ successo ieri sera, ad Ancona, al locale “L’Ascensore” che si trova al Passetto, nel quartiere Adriatico.

La fortuna ha voluto che la titolare, Denise Catalano, si è accorta, in chiusura della sua attività, che appoggiata ad una sedia di una tavolata che aveva cenato sulla terrazza, c’era una borsetta nera da donna. L’ha presa in custodia e, visto che non c’era più nessun cliente, l’ha aperta per vedere di chi fosse. Dentro, con sua estrema sorpresa, c’erano tre mila euro in contanti oltre a carte di credito e altri effetti personali.

La ristoratrice ha pensato che la proprietaria, una volta accortasi della dimenticanza, si sarebbe messa in contatto con il ristorante ma nessuno, fino a quando il personale è rimasto per le pulizie e la chiusura, ha chiamato. Stamattina Catalano ha portato direttamente lei la borsetta ai carabinieri della stazione di Brecce Bianche per affidarla a loro e fargli rintracciare la proprietaria. Forse si tratta di una turista sui 40 anni.