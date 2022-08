SANT’ANGELO IN PONTANO – Lutto per la comunità di Sant’Angelo in Pontano e per tutto il Maceratese. Si è spenta, all’età di 93 anni a causa di un brutto male Duilia Caporaletti, fondatrice del ristorante che dal 1968 porta il suo nome, uno dei più conosciuti in zona. Lo aveva avviato con il marito dopo tante difficoltà, ma non l’aveva piegata né il terremoto, né il Covid.



Il sisma del 2016 aveva danneggiato pesantemente il locale, costretto a restare chiuso per circa due anni. Duilia, emblema di resistenza per tutti a Sant’Angelo in Pontano, non aveva mai mollato e nel 2018 aveva riaperto il locale. Sempre aperto, nonostante le difficoltà di salute degli ultimi anni.



Il funerale si terrà oggi pomeriggio alle 16 nella struttura d’emergenza realizzata nei pressi della chiesa Collegiata.