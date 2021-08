ANCONA – La variante Delta continua a spingere in alto i contagi Covid anche nelle Marche, ma con la campagna vaccinale a pieno ritmo ciò non si riverbera sui ricoveri, che anzi continuano a scendere.

Il contagio

La variante Delta continua a spingere in alto i contagi Covid anche nelle Marche: 199 positivi, il 13,2% dei 1.513 tamponi prime diagnosi analizzati. L’incidenza è stabile a 79,12 casi su 100mila abitanti. La provincia con più contagi è ancora Macerata (80), davanti a Fermo (47), Ancona (32), Ascoli Piceno (23) e Pesaro Urbo (4); sono 13 i casi provenienti da fuori regione.

Dei 199 nuovi positivi 38 erano sintomatici, 58 sono dovuti a contatti domestici, 42 a contatti stretti con un positivo, 5 in ambito lavorativo e 4 in ambiente di vita/socialità. Per 49 casi sono in corso le analisi epidemiologiche.

I ricoveri

Continuano ancora a scendere i ricoverati: oggi sono arrivati a 43, 5 meno di ieri. Restano stabili a 6 i degenti in terapia intensiva, salgono leggermente quelli in semi intensiva (7, +1) e calano quelli nei reparti non intensivi (30, -6). C’è un paziente in più in attesa nei Pronto Soccorso (5). Sale il totale di dimessi e guariti a quota 101.585 (+197).

Le vittime

Anche oggi, per fortuna, non è stato registrato nessun decesso. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 3.041 i morti nelle Marche, 1.708 uomini e 1.333 donne.