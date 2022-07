SENIGALLIA – Investimento stradale questa mattina poco dopo le 11.00 sullo stradone Misa. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’attraversamento pedonale con via Metauro. Immediata la chiamata ai soccorsi. I primi soccorritori si sono resi subito conto della gravità delle condizioni del pedone investito e così da Torrette si è alzata in volo anche Icaro, atterrato all’antistadio del Bianchelli.



Ancona in fase di accertamento le cause dell’incidente