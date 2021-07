POTENZA PICENA – Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita a causa di un incidente in moto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Potenza Picena. Il giovane era in sella alla sua moto quando c’è stato il drammatico schianto contro un’auto: un impatto che non gli ha lasciato scampo. Allertata anche l’eliambulanza del 118 dall’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.